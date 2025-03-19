Скоро могут заработать новые правила для ТЦК и ВВК: в Раде объяснили их цель

Вскоре в парламенте во втором чтении рассмотрят законопроект об усилении ответственности для работников ТЦК и ВВК. В Раде говорят, что таким образом реагируют на случаи нарушений прав человека во время мобилизации.

Нардеп и член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов объяснил, что законопроект призван напомнить должностным лицам ТЦК и ВВК их ответственности перед украинским народом, передает 24 Канал.

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Более строгие правила для ТЦК и ВВК

Нардеп подчеркнул недопустимость применения представителями ТЦК физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении граждан. Он отметил, что ВСУ и военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека.

Бакумов напомнил, что в стране есть Нацполиция и другие правоохранительные структуры, которые при надлежащих обстоятельствах могут применять физическую силу, спецсредства или оружие. "Если представители ТЦК прибегают к этому, то это является неадекватным и незаконным", – добавил он.

Чиновник подытожил, что есть легальные способы побудить граждан к выполнению своего долга по защите Родины.

Напомним, что 12 марта Рада поддержала законопроект №12442 в первом чтении. Документ предусматривает введение уголовной ответственности для работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения годности к службе, а также за нарушение порядка призыва граждан на военную службу. Также расширен круг лиц, которых могут привлечь к ответственности. Это, в частности, должностные лица военкоматов и военно-врачебных комиссий.

К слову, Верховный Суд постановил, что нарушение ТЦК во время мобилизации не является основанием для увольнения со службы.