Повестки таксистам и курьерам: россияне запустили очередной фейк о мобилизации в Украине
Источник:Центр противодействия дезинформации
Россияне воюют против нас и на информационном пространстве. Очередной их фейк затронул тему мобилизации в Украине.
Так, например, пропагандистские телеграмм-каналы распространяют видео, на котором работнику сервиса доставки еды вручают повестку. Это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации Украины.
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Также оккупанты утверждают, что в Украине таксистов и курьеров вызывают по адресу, где вместо заказа их ждут сотрудники военкоматов с повесткой.
На самом деле видео с вручением повестки курьеру – просто шутка, из которой пропагандисты сделали фейк. В описании к оригинальному видео указано, что оно "создано в развлекательных целях". Это обычное юмористическое постановление, которое пропагандисты выдают за реальность,
– отметили в Центре противодействия дезинформации Украины.
В Украине действительно проводится всеобщая мобилизация в рамках военного положения. В отличие от страны-агрессорки, украинских мужчин призывного возраста просят самих явиться в военкоматах, а не ловят на улицах.
Кроме того, мобилизованные украинцы обязательно должны пройти подготовку: сначала мужчина проходит базовый курс, а затем должен получить определенную военную специальность.
Главное о мобилизации в Украине
- Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада уже в ближайшее время снова продлит срок. военного положения в Украине. В настоящее время он действует до 19 февраля. Кроме военного положения, также продолжат всеобщую мобилизацию.
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призову на военную службу подлежат как полностью, так и ограниченно пригодные по состоянию здоровья лица.