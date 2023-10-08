Сразу отправляют на передовую и блокируют карты: самые распространенные мифы о мобилизации

В сети распространяется множество мифов о мобилизации в Украине. Тем для обсуждения находится немало – от вручения повесток до вопроса об уклоняющихся.

В этих обсуждениях рождают слухи, перерастающие в "страшные сказки" о мобилизации. Какие мифы наиболее распространены в сети и вовсе не соответствуют реальному положению вещей – передает 24 Канал.

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Самые распространенные мифы о мобилизации

"Карточки уклоняющихся будут блокировать"

В последнее время сетью активно распространяется миф о том, что карты уклоняющихся будут блокировать. Однако в действующем законодательстве Украины нет такого положения, которое позволяло бы банкам блокировать счета из-за того, что военнообязанный уклоняется от мобилизации. Единственная причина, по которой могут заблокировать счета, это то, что военнообязанный должен был уплатить административный штраф, но почему-то этого не сделал. Тогда исполнительная служба может заблокировать банковские счета.

Штраф военнообязанный может получить в 2 случаях:

если не явился за повесткой в ТЦК;

отказался подписывать повестку при вручении

В таких случаях при свидетелях составляется админпротокол о нарушении, а ТЦК – выносит постановление о штрафе. Если военнообязанный отказывается его платить, то дело об административном правонарушении передается в исполнительную службу, которая должна взыскать штраф в принудительном порядке.

"Нерожденный третий ребенок дает право на выезд за границу"

Согласно действующему законодательству, военнообязанный, являющийся отцом трех и более детей, имеет право на отсрочку и выезд за границу. Сетью распространяется миф, что нерожденный третий ребенок дает также указанные права.

Впрочем, такое мнение ошибочно. Неродившийся третий ребенок не освобождает военнообязанных от мобилизации и это не является основанием для выезда за границу.

"Те, у кого третий ребенок родился после октября 2023 года, – уклоняется от службы"

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, не несут уголовной ответственности и не уклоняются от службы. Это предусмотрено действующим законодательством.

Впрочем, в сети можно встретить миф, что якобы военнообязанные, у которых третий ребенок родился после октября 2023 года, будут считаться уклоняющимися и будут нести ответственность. Однако это очередной фейк. Поэтому, если военнообязанный до сих пор не стал на учет, а у него родился третий ребенок, то он не уклоняющийся.

"Муж развелся, поэтому не подлежит мобилизации"

Популярен в сети также и миф о том, что якобы, если военнообязанный расстался с женой, а суд решил, что ребенок будет проживать с отцом, то это якобы освобождает от мобилизации. Однако это очередной фейк.

Чтобы военнообязанный получил отсрочку от мобилизации, необходимо, чтобы мать полностью лишили родительских прав или считали пропавшей без вести. Тогда мужчина не будет подлежать мобилизации. Если же мать принимает участие в воспитании ребенка после развода, то это не право на отсрочку.

"Волны мобилизации"

В интернете можно найти множество материалов, в которых рассказывают о "волнах мобилизации". Однако в Украине не существует этих "волн". Очередность и численность призывников определяются от потребностей и мобилизационных задач Генштаба ВСУ. Эта информация конфиденциальна, поэтому "мобилизационных волн" просто не существует.

Мобилизация ограниченно пригодных

После полномасштабного вторжения повестки стали получать ограниченно пригодные. Поэтому сетью начали распространяться мифы о причинах такого решения – мол, "пригодные закончились, поэтому взялись за ограниченно пригодных". Верховная Рада действительно расширила список болезней, с которыми могут мобилизовать, впрочем, это не означает, что военнообязанного отправят на передовую.

Ограниченно пригодные могут приближать победу в подразделениях обеспечения, быть шоферами или служить в артиллерийских подразделениях.

"После повестки – сразу на передовую"

Этот миф является одним из самых распространенных. Есть 4 типа повесток, которые могут вручать военнообязанному. Однако если мужчина не уточнял данные в ТЦК в течение нескольких лет, то его не отправят сразу на фронт.

После вручения повестки военнообязанный сначала уточняет свои данные в ТЦК, затем проходит военно-врачебную комиссию. Если ВЛК определяет его пригодным к службе, только военнообязанный может получить "боевую" повестку.

Однако и здесь следует отметить, что это не значит, что мужчину сразу отправят на передовую. ТЦК обязательно отправит военнообязанного на обучение.

"Ветки на блокпостах незаконны"

В сети довольно часто можно встретить тезисы о том, что вручать повестки на блокпостах – незаконно. Однако в действующем законодательстве отсутствует перечень мест, где можно, а где запрещено вручать навесы.

Поэтому повестку могут вручить посреди улицы, на работе, в магазине. Все они законны.

"Женщинам-медикам запрещено выезжать за границу"

С 1 октября 2023 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на военный учет. Это не значит, что их сразу отправят на фронт. Впрочем, это новшество послужило поводом для новых мифов.

В настоящее время в законодательство Украины не внесены никакие изменения по пересечению границы женщинами. Поэтому военнообязанные женщины с медицинским и фармацевтическим образованием имеют право уезжать за границу.