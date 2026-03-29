Непрохождение ВЛК стало основанием для штрафа – решение апелляции

Апелляционный административный суд подтвердил, что непрохождение ВВК после отмены статуса "ограниченно годный" является основанием для штрафа. С военнообязанного, который проигнорировал требование закона, взыскали 17 000 гривен.

Суд подчеркнул, что обязанность пройти ВВК является личной и не зависит от получения вызова. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Почему суд подтвердил штраф за непройденный ВВК?

Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы военнообязанного, который оспаривал штраф в 17 000 гривен за невыполнение обязанности пройти повторный медосмотр в установленные сроки.

Учитывая изменения законодательства, в 2024 году статус "ограниченно годный" был исключен из правового поля, а военнообязанные с таким предыдущим статусом должны были самостоятельно обратиться в ТЦК или через электронный кабинет и пройти ВВК до 5 июня 2025 года.

Суд установил, что истец не предпринял никаких действий в установленный срок. Поэтому, по мнению суда, он нарушил требования законодательства о мобилизационной подготовке и подлежал административной ответственности.

Апелляционный суд также подчеркнул, что обязанность пройти медицинский осмотр является "личной" и не зависит от вызова или получения повестки – его правильное выполнение возлагается на самого военнообязанного.

Почему подавали апелляцию?

В этом деле истец еще с 2014 года был признан "ограниченно годным" по состоянию здоровья, но после изменений в законодательстве этот статус был отменен. Несмотря на это, он не обратился в центры комплектования для получения направления на ВВК и не прошел его.

Первая инстанция пришла к выводу, что постановление руководителя ТЦК и СП о наложении штрафа принято законно, и апелляция согласилась с этой позицией, отклонив доводы жалобщика о нарушении норм материального и процессуального права.

Суд также установил, что штраф был наложен в пределах сроков, предусмотренных законодательством, и материалы дела подтверждают наличие состава административного правонарушения.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу с даты принятия и не подлежит дальнейшему кассационному обжалованию.

