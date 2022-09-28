Сколько будут служить мобилизованные в ряды ВСУ мужчины

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Срок службы зависит от категории военнослужащих и других важных факторов.

В армию могут забрать мужчин от 18 до 60 лет. Об этом говорится в законе о воинской обязанности и военной службе.

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Сколько будут служить мобилизованные мужчины

Срок службы для военнообязанных:

для представителей офицерского состава, служащих по призыву – 18 месяцев;

для военнослужащих, призванных во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до оглашения решения о демобилизации;

для военных резервистов, призванных во время особого периода – на сроки, определенные решением президента Украины Владимира Зеленского.

Сроки срочной службы в Украине

Сроки срочной военной службы таковы:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования специалист или магистр – до 12 месяцев.

Сколько служат контрактники

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений – на время обучения.

У тех, кто имеет определенные сроки контрактной службы и офицерский состав:

выпускники военных вузов, военных кафедр делятся на две категории – те, кто получил летные специальности, служат 10 лет , остальные специальности – 5 лет;

, остальные специальности – граждане, которые получили первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от 2 до 5 лет;

остальные граждане – от 1 до 5 лет.

Сколько людей могут мобилизовать в Украине

Алексей Арестович ранее заявлял, что ряды украинского войска могут пополнить более 5,5 миллиона человек. По его словам, это произойдет в том случае, когда в ВСУ будут испытывать дефицит людей.

Также он прокомментировал вопрос, связанный с обеспечением украинских военных. Арестович рассказал, что в этом нашему государству могут помочь западные партнеры.

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