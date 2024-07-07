В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили свои данные
Источник:Министерство обороны
По новому закону, все военнообязанные в Украине должны обновить свои данные до 16 июля. Сейчас количество обновлений достигло почти 3,2 миллиона.
Обновить данные призывники, военнообязанные и резервисты могут через электронный кабинет военнообязанного Резерв+, ЦНАП или в ТЦК и СП. Статистику обновления данных опубликовали в Министерстве обороны Украины.
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Сколько украинцев обновили данные
По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 01 по 07 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили еще 569 397 граждан.
В общем, по состоянию на 7 июля 2024 года, количество обновлений достигло почти 3,2 миллиона,
– добавляют в министерстве.
Прежде всего следует обновить:
- адрес проживания;
- контактный номер телефона;
- адреса электронной почты (при наличии).
После 16 июля ТЦК будут направлять повестки по почте
С 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные. И такая повестка будет считаться врученной, потому что она отправлена на последний известный адрес.
Даже если адресат не получил или отказался получать документ, то она все равно будет считаться врученной. В таком случае ТЦК снова пришлют лицу еще одну повестку. После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание.