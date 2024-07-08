В чем разница между "снят" и "исключен" с воинского учета

8 июля 2024, 08:37
Читати новину українською

Некоторых граждан Украины могут снять с воинского учета, а еще часть – исключить. Важно не путать эти два понятия.

В чем заключается разница, кого могут снять с воинского учета, а кого – исключить, передает 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: уважительные причины не прийти в ТЦК после вручения повестки

В чем разница между "снят" и "исключен" с воинского учета

"Снят с воинского учета" не отменяет статуса военнообязанного. То есть гражданин продолжает проходить ВВК, обновлять военно учетные данные. Снятие является временным и предусматривает возвращение на учет через определенное время в соответствии с обстоятельствами.

"Исключен с воинского учета" – непригоден к службе. Такие граждане не подлежат мобилизации. Они освобождаются от воинской обязанности.

Кого могут снять с воинского учета

В соответствии с 37 статьей Закона "О воинской обязанности и военной службе", снятию с воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) ТЦК (военнообязанных и резервистов Службы безопасности – в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины:

1) с воинского учета призывников (кроме СБУ, разведывательных органов Украины):

  • достигшие 25-летнего возраста;
  • которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет в другом районном (городском) ТЦК и СП по новому месту жительства;
  • призванные, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • прошедшие базовую общевойсковую подготовку;
  • которые в соответствии со статьей 18 настоящего Закона освобождены от направления для прохождения базовой военной службы как непригодные к военной службе по состоянию здоровья – после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
  • получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава после окончания учебных заведений;
  • которые направлены на альтернативную (невоенную) службу;
  • направленных для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

2) с воинского учета военнообязанных:

  • которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • которые призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • которые зачислены в военный оперативный резерв;
  • в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины;

3) с воинского учета резервистов:

  • которые выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
  • призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
  • достигших предельного возраста пребывания на службе в военном резерве или исключены из военного оперативного резерва;
  • которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • в других случаях – по решению Минобороны, СБУ, разведывательных органов Украины.

Кто подлежит исключению с воинского учета

Исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые:

  • умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
  • прекратили гражданство Украины;
  • признаны непригодными к военной службе;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Автор: Юлія Муріна