В Украине продлили отсрочку от призыва в рамках общей мобилизации

Недавно военное положение и всеобщую мобилизацию в стране продлили еще на 90 дней. В Кабмине внесли изменения в постановление об отсрочке призыва.

Власти продлили отсрочку, однако есть одно важное уточнение. О чем именно идет речь, читайте дальше.

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Кабинет министров продлил действие отсрочки от призыва на 2 месяца: кого касается

Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин внес изменения в постановление "О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации". Речь идет о том, что отсрочку от призыва на службу в армии продлят на 2 месяца.

Однако это нововведение имеет важное уточнение. Автоматическое увеличение сроков отсрочки будет действовать только при условии, что отсрочка не закончилась до вступления в силу постановления.

Военное положение в стране продлили на 90 суток – до 19 февраля 2023 года.

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Какие документы нужно иметь для увольнения с военной службы

Уволиться со службы можно по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или другим весомым причинам. Для этого нужно подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения.

Что нужно для увольнения по состоянию здоровья:

копия листа беседы;

копия рапорта;

заключение военно-врачебной комиссии;

копия расчета выслуг лет военной службы, если претендуете на пенсионное обеспечение.

Что нужно для увольнения по семейным обстоятельствам (или по другой уважительной причине):