Как стать на учет в военкомат во время военного положения

19 декабря 2022, 12:29
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Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Они должны стать на учет в военкомат.

Для этого необходимы соответствующие документы. Как стать на учет в военкомате – читайте далее в материале 24 канала.

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Кто должен стать на военный учет

На военный учет призывников должны стать:

  • приписанные к призывным участкам;
  • прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
  • которые получили гражданство Украины и подлежат приписке к призывным участкам.

На военный учет военнообязанных должны стать:

  • уволенные из военной службы в запас;
  • те, что прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно;
  • военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;
  • уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику;
  • приобретшие гражданство Украины и подлежат взятию на учет военнообязанных;
  • исключенные из военного учета Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки;
  • освобожденные от призыва на срочную военную службу;
  • достигшие предельного (27-летнего) возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Какие документы необходимы, чтобы стать на военный учет

  • заявление о взятии на военный учет;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • письмо убытия из ЖЭКа.

Призывники и военнообязанные по прибытию к новому местожительству обязаны в течение 7 дней встать на военный учет и не ранее чем за 3 дня до убытия с места жительства сняться с указанного учета.

Напомним, что военнообязанные мужчины не подлежат мобилизации, если у них есть ряд заболеваний. В частности, говорится о временном или пожизненном освобождении от службы в армии в зависимости от болезни.

Автор: Софія Ковнір