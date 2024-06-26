Теперь в цифровом формате: бронирование от мобилизации отображается в Резерв+

Министерство обороны цифровизировало бумажные бронирования от мобилизации. Теперь актуальный статус бронирования отображается у 340 000 граждан в приложении Резерв+.

Об изменениях сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Бронирование будет отображаться в Резерв+

Этой функции не было раньше, потому что ТЦК не всегда вносят информацию о брони в реестр. По словам Екатерины Черногоренко, человеческий фактор также часто становится причиной ошибок при внесении данных.

Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы оцифровали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег,

– объяснила заместитель министра.

Теперь актуальная информация о бронировании будет отображаться в электронных военно-учетных документах граждан.

Для того чтобы обновить документ, нужно:

Нажать три точки справа от документа.

Выбрать функцию "обновить документ".

После этого можно будет увидеть актуальный статус.

Если бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.

Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было – новый срок должен отобразиться в Резерв+.

В ведомстве добавили, что часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако министерство уже работает над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+.