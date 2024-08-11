Может ли ТЦК лишить права управления автомобилем: как суд рассматривает иск

Решение о лишении гражданина права управлять транспортным средством может принимать только суд. Для этого ТЦК подает иск.

Законодательство предусматривает меры воздействия на военнообязанных и резервистов, которые уклоняются от призыва и нарушают правила воинского учета. В частности, документом предусматривается лишение права управления авто в судебном порядке.

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Как суд рассматривает иск от ТЦК

Представитель ТЦК подает иск в суд первой инстанции в течение 30 дней со дня возникновения оснований. После этого суд решает в течение 5 дней со дня поступления искового заявления вопрос об открытии производства по административному делу.

По словам юристов, суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства, а по инициативе суда или ходатайству стороны с проведением судебного заседания.

Военнообязанный, которого хотят ограничить в праве управления транспортным средством, может обжаловать решение суда в течение 15 дней со дня его объявления. При этом апелляционная жалоба не препятствует исполнению решения суда.

Также стоит отметить, что временное ограничение управления транспортным средством устанавливается сроком до выполнения или отзыва требования.

Такие решения осуществляются через исполнительную службу, которая на следующий рабочий день после открытия производства отправляет его в Нацполицию. Это необходимо для временного ограничения права управления транспортным средством во время мобилизации. Если лицо после применения к нему такого ограничения все же будет управлять транспортным средством, это будет административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 126 КУоАП,

– объяснили юристы.

Если человек, которому временно запрещено управлять, сядет за руль, его могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев

К слову, ранее стало известно, что Министерство обороны Украины хочет превратить приложение Резерв+ в онлайн-ТЦК. То есть там будет возможность получить услуги военкомата через приложение.