В ТЦК объяснили, кому не надо ежегодно проходить военно-врачебную комиссию

Во время военного положения военно-врачебную комиссию необходимо проходить раз в год. Впрочем, не всем гражданам.

Представительница ТЦК Лариса Козак рассказала, кому именно не надо ежегодно проходить военно-врачебную комиссию.

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Кому не надо ежегодно проходить ВВК

Журналисты смоделировали ситуацию и спросили: "Во время военного положения надо раз в год проходить ВВК. Моделируем ситуацию – у человека было бронирование, все было хорошо, все обновлено, актуальная ВОС, год прошел, надо ли идти в ТЦК обновлять ВВК?".

Лариса Козак дала отрицательный ответ и объяснила, что в учетных целях – норма, которая применяется для тех, кто у нас на бронировании и имеет отсрочку от призыва.

На ВВК не направляются лица, если они имеют действительную отсрочку от призыва на военную службу, которая продолжается, или действительное бронирование. Потому что очень большая нагрузка на военно-врачебную комиссию. Мы понимаем, что по основаниям не подлежит лицо призыву на военную службу, ВВК раз в пять лет – это правомерно, это не является нарушением,

– подчеркнула представительница ТЦК.

Также уточнила, что в правовом режиме военного положения раз в год – по признанию годности к военной службе.

"Если же человек не подлежит под мобилизацию по правовым основаниям предоставления отсрочки или пребывания на специальном воинском учете, никто такое лицо ежегодно гонять по ВВК не будет", – отметила Лариса Козак.