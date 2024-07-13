Представниця ТЦК Лариса Козак розповіла, кому саме не треба щороку проходити військово-лікарську комісію.

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Кому не треба щороку проходити ВЛК

Журналісти змоделювали ситуацію й запитали: "Під час воєнного стану треба раз на рік проходити ВЛК. Моделюємо ситуацію – у людини було бронювання, все було добре, все оновлено, актуальна ВОС, рік минув, чи треба йти в ТЦК оновлювати ВЛК?".

Лариса Козак дала заперечну відповідь і пояснила, що в облікових цілях – норма, яка застосовується для тих, хто в нас на бронюванні й має відстрочку від призову.

На ВЛК не направляються особи, якщо вони мають дійсну відстрочку від призову на військову службу, яка продовжується, або дійсне бронювання. Тому що дуже велике навантаження на військово-лікарську комісію. Ми розуміємо, що з підстав не підлягає особа призову на військову службу, ВЛК раз на п'ять років – це правомірно, це не є порушенням,

– підкреслила представниця ТЦК.

Також уточнила, що в правовий режим воєнного стану раз на рік – щодо визнання придатності до військової служби.

"Якщо ж людина не підлягає під мобілізацію з правових підстав надання відстрочки або перебування на спеціальному військовому обліку, ніхто таку особу щороку ганяти по ВЛК не буде", – наголосила Лариса Козак.