Почему нельзя выбрасывать повестку и какое наказание за это грозит: в киевском ТЦК дали ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В киевском ТЦК рассказали, почему нельзя выбрасывать повестку и какое наказание может за это грозить.

За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сказал начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

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За уклонение от мобилизации предусмотрена строгая ответственность

Новосядлый отметил, что в законодательстве определен перечень оснований, которые освобождают лиц от мобилизации, в частности, бронирование работников за государственными органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями. Руководитель ТЦК рассказал, что также есть освобождение по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, наличие трех детей, ребенка с инвалидностью, жены или одного из родителей с инвалидностью первой или второй группы в случае отсутствия лиц, которые могли бы осуществлять уход.

По его словам, за уклонение от мобилизации предусмотрена строгая ответственность.

"Вот вы привели пример, когда лицо получило повестку, выбросило ее в мусорку и не появилось. В случае неявки лица в ТЦК материалы направляются в Национальную полицию. Они появляются в базе данных как разыскиваемые лица", – сообщил Новосядлый.

Он отметил, что в соответствии с постановлением 1487 Национальная полиция должна задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, для составления протокола. По его словам, полиция отрабатывает свой алгоритм действий, и "потом таких лиц нам доставляют". Новосядлый отметил, что в таком случае составляется протокол об административном правонарушении.

Если лицо заявляет, что оно не желает общаться, то это уже явный факт уклонения от мобилизации. За это предусмотрена уголовная ответственность. Составляют соответствующие документы и материалы подают на досудебное расследование в отношении уклонения,

– подчеркнул Новосядлый.

При этом он отметил, что за это предусмотрено уголовное наказание. Речь идет о сроке от трех до пяти лет тюрьмы.

Руководитель ТЦК рассказал, что есть два вида повестки. Первый вид, когда адресату сообщили о приглашении в ТЦК для уточнения учетных данных. По его словам, за неявку по такой повестке предусмотрена административная ответственность.

Новосядлый отметил, что за игнорирование так называемой "боевой" повестки наступает уже уголовная ответственность.

Наказание для уклонистов, которые предлагает новый законопроект, и какие есть законные причины неявки в ТЦК

Известно, что они возможны только через суд. Поэтому ТЦК может обратиться в суд, чтобы наложить ограничения: арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках, ограничение прав на вождение машины.

Так, с того момента, когда вручили повестку, надо явиться в ТЦК в течение 10 дней. Однако есть причины, оправдывающие неявку.

Речь идет о препятствии стихийного характера, болезнь призывника, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены. Об этих обстоятельствах надо сообщить в ТЦК.