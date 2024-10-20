Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных

После вступления в силу обновленного закона о мобилизации граждане имели 60 дней для обновления военно-учетных данных. В случае просрочки военнообязанным придется заплатить штраф.

Обо всех нюансах процедуры рассказал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак. По его словам, несвоевременное обновление данных могут обнаружить не сразу, но в результате заплатить штраф все же придется.

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Когда могут выписать штраф

После 16 июля 2024 гражданам запретили обновлять данные в ЦНАПах, однако это все еще можно сделать в ТЦК и приложении Резерв+. Однако, по словам юриста, за просрочку теперь придется заплатить штраф.

Стоит отмечать, что его имеют право выписать только представители ТЦК.

Ранее представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин объяснял, что эти штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

С высокой вероятностью этот штраф выпишут. Вопрос только – когда именно, потому что это сложная и долгая процедура. Нужно прорабатывать нарушения, выписывать, составлять постановление о привлечении военнообязанного к административному правонарушению. Такой вид штрафа – это прерогатива ТЦК, и его должен выписать начальник центра комплектования,

– подчеркнул Андрей Новак.

К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что с момента принятия нового закона мобилизационные показатели выросли в 2,5 раза. По его словам, значительная часть тех, кто присоединяется в ряды ВСУ, делают это добровольно.