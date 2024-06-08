До 100% работников: Кабмин изменил правила бронирования для предприятий ОПК и энергетики
Источник:Минэкономики
Предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики в Украине теперь смогут бронировать до 100% работников.
Подходы к бронированию работников обновил Кабинет министров. Также были увеличены сроки бронирования работников критических предприятий с 6 месяцев до года.
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Что предусматривают изменения
Изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 года предусматривают, в частности:
- бронирование 100% работников предприятиями ОПК, которые имеют контракты для ВСУ и других военных формирований. Работники могут быть забронированы на период действия таких контрактов;
- бронирование 100% работников предприятиями электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов и предприятий, которые восстанавливают или ремонтируют разрушенные или поврежденные предприятия энергетического комплекса;
- бронирование 100% работников предприятиями, строящими фортификации, на период действия договора строительства.
Правительство усовершенствовало условия бронирования для предприятий, работающих на нужды обороны, а также предприятий сферы энергетики. Производители оружия, дронов, наши энергетики, которые сегодня восстанавливают энергосистему, смогут бронировать 100% работников,
– прокомментировал решение правительства заместитель министра экономики Игорь Фоменко.
По его словам, таким образом предприятия, которые производят вооружение, работают на нужды ВСУ, смогут лучше планировать свою работу и эффективно работать на усиление обороноспособности, а энергетики – обеспечивать людей теплом и электроэнергией.Обратите внимание! Также было разрешено бронировать военнообязанных независимо от возраста, воинского звания или военно-учетной специальности, даже если она дефицитная.
Бронь от мобилизации получили 90% спасателей и полицейских
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что удалось забронировать 90% спасателей и полицейских. Однако 10% все же будут подлежать мобилизации.
Часть сотрудников ГСЧС может быть мобилизована в Вооруженные силы, Национальную гвардию или ГПСУ. Правоохранители могут присоединиться к бригаде "Ярость" или созданным 3 бригадам Национальной полиции.