Продолжение мобилизации: усилится ли призыв в Украине зимой

Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В частности, до 19 февраля 2023 года.

Усилится ли призыв зимой, рассказывает 24 канал. Детальнее читайте в нашем материале.

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Будет ли усиление призыва в Украине

Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что усиление мобилизации возможно, но все зависит от ситуации на фронте.

Каждый центр комплектования и социальной поддержки имеет план по количеству специалистов, которых нужно призвать. Если же ситуация на поле боя будет усложняться, его могут изменять. Однако, на сколько – прогнозировать трудно. Горбач подчеркнул, что все планы и задачи уже составляют с учетом мобилизации в России.

Также он добавил, что на данный момент потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин нет. Более того, сейчас наоборот принимают законы, дающие возможность освобождения отдельных категорий людей, мобилизованных после начала полномасштабной войны. Например, право на увольнение теперь имеют родители троих и более детей.

Есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению,

– подытожил Горбач.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что в настоящее время дополнительная мобилизация не планируется. Пока в рядах ВСУ хватает людей. Однако ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.

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