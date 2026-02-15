Вениславский сказал, какая категория военных больше всего идет в СОЧ
- Большинство случаев самовольного оставления частей (СОЧ) осуществляют новобранцы, а не те, кто воюет с начала войны.
- Основные причины СОЧ охватывают семейные проблемы, социальную несправедливость, а также существует юридический и уголовно-правовой компонент в решении этих вопросов.
В самовольное оставление частей в основном идут не те, кто воюет на фронте с начала полномасштабного вторжения. Это совершенно другая категория военнослужащих.
Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".
К теме Возвращение на службу после СОЧ за рубежом: можно ли избежать суда
Кто из военных чаще всего уходит в СОЧ сейчас?
Федор Вениславский отметил, что в Верховной Раде понимают, что причины самовольного оставления частей не являются однородными. Нардепы в закрытом режиме в комитете рассматривают эти причины с участием военных.
Они очень разноплановые. Нет такого, о чем говорят – что усталость от войны влечет с собой массовые случаи СОЧ. Это неправда. Потому что, к большому сожалению, СОЧ совершают больше те, кто только мобилизован, чем те, кто прослужил три года. Количество вообще минимальное у тех, кто сначала войны воюет,
– объяснил нардеп.
Парламентарий отметил, что среди причин СОЧ есть и семейные проблемы, и взаимоотношения, когда военные видят какую-то социальную несправедливость или предвзятость в действиях военного руководства. По словам Вениславского, над этими проблемами работает Генеральный штаб, в частности Главное управление персонала.
Какие проблемы возникают в Совете по вопросу СОЧ?
Федор Вениславский также отметил, что если говорить о юридическом взгляде на вопрос СОЧ, то проблема уже в плоскости реакции народных депутатов в парламенте.
"Потому что когда мы совершенствовали вопросы, связанные с мобилизацией, мы внесли изменения в закон об обязательной военной службе, где предусмотрен механизм быстрого зачисления в список личного состава тех военных, которые совершили СОЧ и решили вернуться", – отметил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
В то же время в вопросе СОЧ есть и уголовно-правовой компонент, которую доработал комитет по правоохранительной деятельности.
Но когда идет речь о каких-то, скажем так, вопросах, связанные с усилением уголовно-составного правового реагирования на эти случаи, мы сталкиваемся с колоссальным сопротивлением коллег, которые занимаются своими будущими выборами и желанием попасть в новый состав парламента, чем сохранением государства и эффективного реагирования на случаи СОЧ,
– отметил Вениславский.
Нардеп резюмировал, что вопрос самовольного оставления частей является комплексной проблемой и парламент над ней работает. Федор Вениславский также считает, что в ближайшее время в парламенте представят комплексный подход к минимизации случаев СОЧ в Украине.
Куда направляют военных после СОЧ?
В Генштабе ВСУ рассказали, что после самовольного оставления части военные преимущественно возвращаются в боевые бригады, чтобы доукомплектовать подразделения, которые нуждаются в людях. В то же время военные после СОЧ могут лично обратиться к рекрутингу боевых бригад, выбрать для себя дальнейшее место службы и взять там рекомендательное письмо.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что цифры по СОЧ растут. Генерал отметил, что они меняются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса.
Кроме того, Сырский отметил, что люди, которые возвращаются, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны.