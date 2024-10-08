В Верховную Раду подали законопроект, который уточняет работу "заочных повесток"

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, по которому возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении повестки является основанием для выписки заочного штрафа без составления протокола.

Доказательством необновления учетных данных может считаться выписка из реестра "Оберіг", который ранее суды могли не принимать. Об этом говорится в законопроекте №12093, который был получен Верховной Радой 4 октября.

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Какие изменения ждут военнообязанных

В законопроекте предусмотрено, что дело фигуранта могут рассмотреть как по его местонахождению на воинском учете, так и "по месту обнаружения личности".

Согласно документу, на уплату штрафа дается 30 дней со дня вступления в силу постановления, после чего оно подлежит принудительному исполнению. Постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета военнообязанного и принять другие предусмотренные меры.

Отмечается, что целью законопроекта является совершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, наполнение государственного бюджета и стимулирование военнообязанных уточнять свои данные.

К слову, этот законопроект предусматривает также предоставление гражданам "50% скидки" при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.