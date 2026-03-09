Проще, чем заказать пиццу: в Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в ТЦК и СП онлайн. Это можно сделать через приложение Резерв+.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

К теме Отсрочка от мобилизации после плена: как ее оформить украинцам

Что известно о возможности записать в ТЦК через Резерв+?

В Минобороны рассказали, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:

выбирать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отзыв;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время, как отметили в министерстве, сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

В Министерстве обороны отметили, что запись через Резерв+ имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Что еще недавно появилось в Резерв+?