Прежде всего, это вопрос справедливости, – Зеленский объяснил необходимость усиления мобилизации

Президент объяснил необходимость усиления мобилизации в Украине. Владимир Зеленский подчеркнул, что в первую очередь это вопрос справедливости.

Об этом украинский лидер сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает 24 Канал. Глава государства отметил, что речь идет о справедливости.

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"Заслуживают справедливости, что их заменят"

Есть люди, с первого дня на войне. И то, что они не жалуются, – не значит, что не должно быть возможности людям их заменить, им отдохнуть. Иметь больше возможностей для тех, кто отвоевал все эти месяцы. Я уверен, что это были самые сложные месяцы этой войны. Они заслуживают справедливости, что их заменят другие,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, если не хватает натренированных и профессиональных людей, военным нужно дать инструмент в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а затем подготовили.

"Очень важно подготовить. Не бросать их на поле боя, в противном случае у них будет шансов меньше выжить, и это неправильно. Совсем неправильно, потому что это не мясо, это люди. И поэтому надо с этим взвешенно обращаться. И потому закон о мобилизации важный, разумный и справедливый. То есть для военных это нужно", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что нельзя просто говорить, мол, им и так хватит. Это ведь нечестно и несправедливо.

Также, продолжил Зеленский, очень важно сказать военнообязанному, куда он идет. А еще объяснить, что будет тренирован, иметь достаточно всего, и на что именно может рассчитывать.

Он не может идти прямо во тьму, во тьму просто идти и не знать выхода, на сколько он идет,

– подчеркнул президент.

Добавил, что вопросов очень много. Впрочем, история о мобилизации – это прежде всего вопрос справедливости.

Справедливо – заменить, кому справедливо отдохнуть. Не справедливо – обходить, когда кто-то отдает жизнь. Но справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его подготовит.

"Это очень важно. Все это вопросы справедливости", – подытожил глава государства.