Зеленский ответил, идет ли мобилизация по плану

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский оценил то, как проходит набор в армию.

Президент Украины сообщил, что мобилизация проводится согласно плану Генерального штаба ВСУ. К слову, 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, освобождающий украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации.

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Идет ли мобилизация по плану

Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, как он оценивает успехи с мобилизацией в Украине.

Президент заявил, что мобилизация идет согласно плану Генерального штаба ВСУ.

"Мобилизация идет согласно плану и расчетов главкома и Генерального штаба. Сегодня это идет четко по плану", – заявил украинский лидер.

Напомним, что президент Украины должен рассмотреть петицию об уменьшении мобилизационного возраста. В петиции предлагают уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет "для улучшения экономического состояния в стране".