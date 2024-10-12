Могут ли мобилизовать мужчину с инвалидностью 3 группы: юристы дали ответ

В мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, регулирует вопросы призыва мужчин с инвалидностью. Эксперты объяснили, могут ли сейчас мобилизовать людей с 3 группой.

В то же время юристы Безоплатной правовой помощи, что в определенном случае Кабмин и правоохранительные органы должны проверить обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий.

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Мобилизация лиц с инвалидностью

Юристы отмечают, что после вступления в силу закона о мобилизации лица с инвалидностью всех трех групп освобождены от военной службы.

Однако важно, что лица с инвалидностью, установленной после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторный медосмотр. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 50 лет. Процесс проверки будет определен отдельным Порядком КМУ, но пока он не принят.

Это не касается тех, кому инвалидность 2 и 3 групп была установлена в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных во время защиты Украины.

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.