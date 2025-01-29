Что будет с "ограниченно годными", которые не пройдут ВЛК до 5 февраля – разъяснение ТЦК

Военнообязанные, которых ранее признали "ограниченно годными", должны пройти повторный медосмотр до 5 февраля. В противном случае их статус в системе Резерв+ может остаться без изменений или измениться на "в розыске".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП. Там объяснили, в каких случаях это произойдет и что нужно сделать, чтобы избежать проблем.

Читайте также ВВК для ограниченно годных и призыв студентов: какой будет мобилизация в феврале 2025 года

Грозит ли розыск "ограниченно годным", которые не пройдут ВВК

Все военнообязанные, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля 2025 года включительно. Это предусмотрено новыми изменениями в законодательство.

Важно отметить, что отказ от прохождения медицинского осмотра является нарушением правил воинского учета и законодательства, регулирующего мобилизационную подготовку и мобилизацию.

В случае наличия медицинских показаний, по которым вы были признаны ограниченно годными или непригодными к военной службе, следует обязательно иметь актуальные медицинские документы, желательно свежие выводы врачей.

Если медицинские справки были получены давно, во время предыдущего прохождения ВВК, скорее всего, вам потребуется пройти дополнительные обследования. После этого врач ВВК определит вашу степень пригодности к службе.

Также стоит отметить, что термин "ограниченно годный" в законодательстве больше не используется. Вместо этого, для лиц с серьезными болезнями могут назначить службу в воинских частях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях и других учреждениях.

Согласно новым требованиям, если военнообязанный не пройдет повторный осмотр до 5 февраля, его статус в системе Резерв+ останется без изменений. Однако, если ТЦК пришлет повестку, а лицо не выполнит ее условия, в системе будет зафиксирован статус "в розыске".

Министерство обороны Украины отмечает, что повестка может быть вручена лично или отправлена по почте. Важно следить за почтовыми сообщениями, ведь часто мужчины узнают о повестках слишком поздно.