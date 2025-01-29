Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП. Там пояснили, в яких випадках це станеться та що потрібно зробити, аби уникнути проблем.

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Чи загрожує розшук "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК

Всі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року включно. Це передбачено новими змінами до законодавства.

Важливо зазначити, що відмова від проходження медичного огляду є порушенням правил військового обліку та законодавства, що регулює мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У разі наявності медичних показів, за якими ви були визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби, слід обов’язково мати актуальні медичні документи, бажано свіжі висновки лікарів.

Якщо медичні довідки були отримані давно, під час попереднього проходження ВЛК, швидше за все, вам буде потрібно пройти додаткові обстеження. Після цього лікар ВЛК визначить ваш ступінь придатності до служби.

Також варто зазначити, що термін "обмежено придатний" у законодавстві більше не використовується. Замість цього, для осіб з серйозними хворобами можуть призначити службу у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, медичних підрозділах та інших установах.

Згідно з новими вимогами, якщо військовозобов’язаний не пройде повторний огляд до 5 лютого, його статус у системі Резерв+ залишиться без змін. Однак, якщо ТЦК надішле повістку, а особа не виконає її умови, в системі буде зафіксовано статус "в розшуку".

Міністерство оборони України наголошує, що повістка може бути вручена особисто або надіслана поштою. Важливо слідкувати за поштовими повідомленнями, адже часто чоловіки дізнаються про повістки надто пізно.