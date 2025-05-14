Отсрочка для многодетных: что делать мужчине, если дети не родные
- В Украине обновили правила мобилизации для многодетных родителей, что позволяют отсрочку мужчинам, которые воспитывают трех и более неродных детей, при условии отсутствия других родственников, способных их содержать.
Для получения отсрочки необходимо подать заявление, свидетельства о браке и рождении детей, документы о составе семьи и подтверждение отсутствия других родственников, способных обеспечивать содержание.
В Украине обновили правила мобилизации для многодетных родителей. Теперь право на отсрочку могут получить и те мужчины, которые воспитывают трех и более неродных детей при условии, что нет других родственников, способных их содержать.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на специалистов юридической компании INSEININ. Отныне мужчины, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, в том числе и падчериц или пасынков, имеют право на отсрочку, но при определенных условиях.
Читайте также Мобилизация мужчин 50+: кто попадает под призыв
Муж воспитывает детей жены
Юристы объяснили, что нужно для этого доказать.
Кто имеет право на отсрочку
Согласно постановлению Кабмина №519 от 6 мая 2025 года, право на отсрочку имеют мужчины, которые:
- содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, в частности неродных - детей жены от предыдущего брака;
- состоят в браке с матерью этих детей;
- фактически воспитывают и содержат детей;
- могут подтвердить, что у детей нет других родственников, которые способны их обеспечить – в частности, родного отца, бабушки, дедушки, совершеннолетних братьев или сестер.
Стоит заметить! Если такие родственники есть и могут заниматься детьми, – право на отсрочку может быть утрачено.
Какие документы нужны
- Для получения отсрочки от мобилизации необходимо подать в ТЦК:
- заявление на отсрочку (по утвержденной форме);
- свидетельство о браке с матерью детей;
- свидетельства о рождении всех детей;
- документы о составе семьи и фактическом проживании с детьми;
- подтверждение отсутствия родственников, которые могут обеспечивать содержание (справки о смерти, лишение прав, пребывания в тюрьме или нетрудоспособность и т.д.);
- при необходимости – решение суда или нотариальный договор о содержании детей.
Почему это важно
Новые правила учитывают реальную ситуацию во многих украинских семьях, где муж воспитывает детей жены. Но чтобы получить отсрочку, нужно тщательно подготовить документы и доказать, что других лиц, способных содержать детей, нет.