При каких условиях ТЦК может объявить в розыск: юристы объяснили
В случае нарушения правил воинского учета и уклонения от выполнения обязанностей ТЦК могут объявить военнообязанного в розыск. Такие меры применяются для обеспечения явки нарушителей в военкомат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов.
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Что известно о розыске ТЦК и как он происходит
Так, розыск проводится для составления протокола об административном правонарушении и наложения штрафа. Лиц могут привлечь к ответственности в случаях, если они:
- не состоят на воинском учете по месту регистрации;
- не стоят на учете на предприятии или месте учебы;
- игнорируют повестку, врученную лично, по почте или через работодателя;
- отказываются от прохождения ВВК;
- не уточнили военно-учетные данные;
- уклоняются от постановки на воинский учет;
- уклоняются от мобилизации.
В случае выявления нарушения ТЦК обращается в полицию для административного задержания лица и доставляют его в районный ТЦК. Там составляют протокол о нарушении и накладывают штраф. Если у человека отсутствуют основания для отсрочки, то нарушителя могут направить на ВВК, после чего призвать на военную службу.
Важно, что военнообязанные, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы предприятиями, а мужчинам, которые находятся за рубежом, отказывают в оформлении паспортов. Розыск прекращается только после вынесения постановления об административной ответственности и при условии личного присутствия военнообязанного, из-за того, что законодательство не предусматривает дистанционного решения этого вопроса.