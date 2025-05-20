Кого не мобилизуют в июне 2025 года: полный список категорий

В июне 2025 года мобилизация в Украине продолжается, впрочем она касается не всех. Часть граждан имеет законное право на отсрочку или полное освобождение от службы.

Об этом рассказывает 24 Канал. Есть ряд категорий граждан, которых не могут мобилизовать – как по состоянию здоровья, так и по социальным обстоятельствам.

Читайте также Нужно ли военнообязанным ежегодно проходить ВВК: ответ Минобороны

Мобилизация в июне: кто подлежит призыву

В июне в Силы обороны могут призвать мужчин в возрасте 25 – 60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование. С особым вниманием рассматривают кандидатов с боевым опытом, а также специалистов дефицитных военных специальностей – штурмовиков, саперов, операторов БпЛА, артиллеристов.

Несмотря на возраст, мужчины старше 50 лет также могут быть мобилизованы – в ВСУ уже служит много таких военных, в том числе и в горячих точках.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Юрист Дмитрий Франчук напомнил, что по закону, в июне 2025 года не подлежат мобилизации:

лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

те, кто признаны непригодными по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;

многодетные родители (трое и более детей);

мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность 1 или 2 группы;

студенты дневной или дуальной форм обучения, а также аспиранты;

осужденные за тяжкие преступления;

те, у кого во время войны погиб или пропал без вести близкий родственник;

лица, которые находились в плену.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить официальную отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с заявлением и пакетом подтверждающих документов. К заявлению нужно приложить:

документы, подтверждающие основание (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, состав семьи и т.д.);

действующее заключение ВВК (при наличии);

оригиналы или нотариально заверенные копии документов.

Важно: мужчины 25 – 60 лет, которые имели статус ограниченно годных, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. В случае уклонения – возможен принудительный привод в ТЦК и штраф.

Напомним, что военное положение в Украине продлено до 15 августа 2025 года, и мобилизация продлится как минимум до этой даты.