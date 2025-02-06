Мобилизуют ли тех, кто не служил в армии

В Украине объявлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Следовательно, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию.

Могут ли мобилизовать мужчину, который не проходил срочную службу, рассказывает 24 Канал со ссылкой на юриста Даниила Гончаренко.

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Мобилизуют ли тех, кто не служил

По словам Гончаренко, действующим законодательством определено, что мобилизации подлежат все мужчины призывного возраста. Лица, которые не проходили военную службу, также могут быть призваны в армию.

Юрист объяснил, что мужчины, которые не проходили срочную службу, формируют так называемый общественный резерв. Такие мужчины могут быть привлечены к комплектованию и пополнению рядов военных Сил обороны, Национальной гвардии и других военных формирований в случае мобилизации. Главным условием в таких случаях является не прохождение срочной службы, а пригодность по заключению ВВК.

В то же время Гончаренко отметил, что лиц без предварительной подготовки сначала обучают основам военного дела в учебных центрах или на полигонах, ведь отправка на передовую без надлежащей подготовки запрещена.

Именно поэтому их нельзя сразу отправлять на передовую без надлежащего обучения. Этот резерв является важным источником для периодического ротационного пополнения личного состава в случае продолжающегося вооруженного конфликта и потребности в дополнительных силах,

– подчеркнул юрист.

Мужчины, которые не проходили срочную службу, не могут быть мобилизованы только в случаях, если непригодны по заключению ВВК, или же имеют отсрочку или бронирование от мобилизации.