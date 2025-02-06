Чи можуть мобілізувати чоловіка, яки не проходив строкову службу, розповідає 24 Канал з посиланням на юриста Данила Гончаренка.

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Чи мобілізують тих, хто не служив

За словами Гончаренка, чинним законодавством визначено, що мобілізації підлягають всі чоловіки призовного віку. Особи, які не проходили військову службу, також можуть бути призвані до армії.

Юрист пояснив, що чоловіки, які не проходили строкову службу, формують так званий громадський резерв. Такі чоловіки можуть бути залучені до комплектування та поповнення рядів військових Сил оборони, Національної гвардії та інших військових формувань у разі мобілізації. Головною умовою у таких випадках є не проходження строкової служби, а придатність за висновком ВЛК.

Водночас Гончаренко зауважив, що осіб без попередньої підготовки спочатку навчають основи військової справи у навчальних центрах чи на полігонах, адже відправлення на передову без належної підготовки заборонено.

Саме тому їх не можна одразу відправляти на передову без належного навчання. Цей резерв є важливим джерелом для періодичного ротаційного поповнення особового складу в разі триваючого збройного конфлікту та потреби в додаткових силах,

– наголосив юрист.

Чоловіки, які не проходили строкову службу, не можуть бути мобілізовані лише у випадках, якщо непридатні за висновком ВЛК, або ж мають відстрочку чи бронювання від мобілізації.