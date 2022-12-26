Красные повестки и вероятное закрытие границ: как в Беларуси готовятся к мобилизации

Александр Лукашенко создает видимость активной подготовки своей армии к боевым действиям. Однако белорусские власти официально мобилизацию населения пока не объявляли.

Об этом 24 каналу рассказал оппозиционер, глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. По его словам, под мобилизацией следует понимать момент, когда белорусские мужчины получат сообщения о том, что нужно прибыть в пункты сбора или воинские части.

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Беспрецедентный "учет" военнообязанных в Беларуси

Как отметил Латушко, такое распоряжение еще не поступало. Однако и без этого власти страны предприняли уже много шагов, свидетельствующих о подготовке к мобилизации.

Фактически в Беларуси завершили учет всех военнообязанных. Как отметил оппозиционер, этот процесс приобрел беспрецедентные масштабы, такого в стране не было со времен завершения Второй мировой войны. Проверили даже тех мужчин, которые имели отсрочку от военной службы, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Проверили даже тех мужчин, которые имели отсрочку от военной службы, в том числе из-за проблем со здоровьем. Многим белорусам в военные билеты или паспорта вклеили так называемые красные повестки. Эти карточки означают, что в случае, если в СМИ или через СМС они получат уведомление, то обязаны явиться в конкретную воинскую часть в рамках мобилизации.

Также сняли мерки для обмундирования и обуви потенциально мобилизованных.

Как отметил глава Объединенного переходного комитета Беларуси, процесс подготовки к мобилизации уже почти завершен.

Осталось нажать одну кнопку – и практически мобилизация может быть осуществлена. Она будет предусматривать 2 этапа. Уже даже определили первый круг тех, кого потенциально мобилизуют в вооруженные силы Беларуси,

– подчеркнул Латушко.

Павел Латушко рассказал о подготовке к мобилизации в Беларуси: смотрите видео

Когда в Беларуси могут объявить мобилизацию

По словам Латушко, когда именно могут объявить мобилизацию в Беларуси, известно только 2 диктаторам – Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Степень готовности к мобилизации достаточно высока. По данным, которые мы получили, это (мобилизация – 24 канал) может в определенной степени проявиться после Рождества, то есть после 7 января,

– сообщил оппозиционер.

Он добавил, что нельзя исключать такой вариант развития событий. После объявления мобилизации в Беларуси сразу частично закроют государственные границы. Латушко предположил, что за пределы страны не будут выпускать прежде всего белорусов, которые подлежат мобилизации в первой волне.

Лукашенко будет готовить мобилизованных за деньги Путина

В то же время Беларусь предоставила свои полигоны для подготовки мобилизованных из России. По словам главы Объединенного переходного комитета Беларуси, Минск будет вполне способен подготовить еще и своих мобилизованных – за российские деньги.

Бюджет Беларуси не способен проводить подготовку российских мобилизованных на территории страны. В этот процесс огромные средства вкладывает Владимир Путин. А при этом вкладывается ресурс и в подготовку мобилизации белорусских военнослужащих,

– отметил оппозиционер.

Лукашенко увеличивает расходы на армию

Он добавил, что сам Лукашенко увеличивает расходы на военно-промышленный комплекс. В частности, власти Беларуси планируют увеличить оборонный бюджет страны в 2023 году в 1,5 раза.

Латушко добавил, что если учесть скрытые статьи бюджета, то речь может идти об увеличении военных расходов даже вдвое.

"Лукашенко выделяет все больше и больше средств на эти цели. Скорее всего, белорусские вооруженные силы могут быть даже лучше подготовлены, чем "мобики", которых привозят из России", – отметил оппозиционер.

Угроза со стороны Беларуси: коротко