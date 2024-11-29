Бронирование в Дії, штрафы в Резерв+ и выезд за границу: какой будет мобилизация в декабре

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Мобилизация в Украине продлена до февраля 2025 года, следовательно, на декабрь остаются актуальными все касающиеся вопросы – бронирования, отсрочки и тому подобное. В частности, в Украине с 1 декабря после пересмотра правил восстанавливается электронное бронирование, которое станет единственным возможным способом забронироваться.

24 Канал собрал все, что нужно знать военнообязанным о мобилизации в декабре 2024 года.

Восстановление электронного бронирования

Кабинет Министров обновил критерии бронирования военнообязанных и определения статуса критичности предприятий. С 1 декабря 2024 года процесс бронирования будет осуществляться исключительно через приложение Дия, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также вводится ежемесячный мониторинг предприятий и организаций для проверки их соответствия критериям критичности.

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Как объяснила Екатерина Черногоренко, заместитель главы Минобороны по цифровизации, после оформления бронирования через Дию забронированные работники будут получать пуш-уведомления от системы Резерв+. Благодаря этому больше не нужно будет ждать, пока операторы ТЦК внесут данные в реестр "Оберег".

1 декабря мы хотим открыть возможность забронировать абсолютно для всех бизнесов, независимо от того, была ли открыта эта возможность ранее,

– отметила Черногоренко.

Впрочем, это касается только предприятий, которые получили статус критических, а не всех компаний. По словам заместителя министра, одним из стимулов для внедрения электронного бронирования стали многочисленные обращения учредителей компаний, особенно технологических, которые поддерживают армию или способствуют развитию экономики.

Черногоренко также отметила, что цифровизация бронирования позволит работникам ТЦК сосредоточиться на задачах мобилизации, таких как подготовка профайлов и оптимальное направление военнообязанных в армию.

Будет ли уплата штрафов в Резерв+ в декабре

Военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения,

– отметила Черногоренко.

Чиновник добавила, что есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в Резерв+ будет такая функция.

Потеряют ли забронированные бронирования

Вскоре часть военнообязанных в Украине потеряет бронирование от мобилизации. Это касается мужчин, которые трудоустроились на предприятия после 18 мая 2024 года.

Как говорится в постановлении Кабмина, с 1 декабря стартуют ежемесячные мониторинги предприятий и организаций, чтобы проверять их соответствие критериям. Для бронирования работники теперь должны соответствовать жестким требованиям.

Согласно постановлению правительства, забронироваться могут работники критически важных предприятий, заработная плата которых выше 8000 гривен и умноженная на коэффициент 2,5. То есть говорится о 20 000 гривен.

По словам народного депутата Богдана Кицака, новые правила предусматривают, что только те, кто был трудоустроен до 18 мая 2024 года, могут оставаться забронированными от мобилизации.

Если работник после этой даты появился на определенном предприятии и получал бронь – сейчас он такой возможности лишается. Это означает, что среди того количества забронированных, которое было до того, – а мы говорили, что оно выросло от 900 000 до 1,6 миллиона, – значительная часть потеряют статус забронированных,

– объяснил Кицак.

Также ранее стало известно, что все отсрочки от мобилизации, предоставленные Минэкономики или через Дию, остаются в силе только до 28 февраля 2025 года.

Как отметили в Минэкономики, военнообязанные, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года могут быть забронированы в общем порядке. Критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на воинском учете, вовремя обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату свыше 20 000 гривен.

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В Минэкономики говорят, что новые требования к бронированию не содержат никаких ограничений по дате трудоустройства работника.

Согласно порядку бронирования, 18 мая 2024 года является фиксированной датой, на которую определяется количество работников предприятия, которые могут быть забронированы. Это позволит компаниям сохранить число забронированных работников, независимо от того, когда конкретные работники были трудоустроены. Эта норма осталась неизменной и в обновленном порядке бронирования.

В то же время предприятия смогут разбронировать тех, в ком потеряли потребность, и вместо них бронировать действительно критических работников. А в результате ежемесячного мониторинга предприятия его критичность может быть аннулирована из-за потери критериев по средней зарплате на предприятии, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных.

Как выехать за границу в декабре 2024 года

В декабре мужчины мобилизационного возраста должны иметь документы, подтверждающие их право на выезд за границу. Отсутствие таких документов будет основанием для отказа в пересечении границы.

С 1 декабря 2024 года для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут действовать конкретные требования по выезду за пределы Украины, согласно указу президента № 64/2022 и постановлением Кабмина № 57. На границе обязательно будут проверять наличие военно-учетных документов, будь то бумажная или электронная версия. Если таких документов не будет, пересечение границы станет невозможным.

Эти правила являются частью требований военного положения, что ограничивает выезд мужчин мобилизационного возраста. Согласно законодательству, выезд возможен только для тех, кто имеет подтвержденную отсрочку от призыва, освобождение по состоянию здоровья или другие разрешения, указанные в военно-учетных документах.

Пограничники также проверяют граждан в реестре военнообязанных. Если человек объявлен в розыск, его передают полиции. Тем, кто имеет все необходимые документы, пересечение границы будет доступно без изменений.

Мужчины, которые подлежат воинскому учету, могут выезжать за границу при наличии таких оснований:

по состоянию здоровья;

для получения образования;

как государственные служащие;

по семейным обстоятельствам;

по профессиональной деятельности.

В их военно-учетных документах должна быть отметка об отсрочке от мобилизации. Такую отметку можно получить, подав документы, подтверждающие законность выезда, в ТЦК, который также занимается оформлением отсрочек.

Могут ли выехать за границу мужчины-студенты в декабре

С мая 2024 года в рамках программ академической мобильности мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки. Для этого они должны соответствовать нескольким требованиям:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

участвовать в академической мобильности на один семестр;

учиться на дневной форме обучения;

получать степень бакалавра по любой специальности или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.

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Также возможность выезда за границу есть у таких категорий:

курсанты-моряки, которые имеют удостоверение личности моряка, справку от учебного заведения о направлении для прохождения практики на судне под украинским или иностранным флагом, а также военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК;

студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом, при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК.

Для выезда за границу студентам необходимо иметь ряд документов, в частности:

электронный студенческий билет;

заверенную копию договора с иностранным университетом об участии в программе академической мобильности;

военно-учетный документ;

справку от учебного заведения о направлении на обучение за границу.

Будут ли мобилизовать мужчин старше 50 лет в декабре

В Генштабе в ноябре объяснили ситуацию с мобилизацией мужчин старше 50 лет. Они обычно не подлежат мобилизации, если не имеют дефицитных военно-учетных специальностей. Такие решения принимаются исключительно по указанию Генштаба.

Как отметил народный депутат Федор Вениславский, соответствующие положения содержатся в директиве Командования Сухопутных войск. Однако мужчины до 60 лет остаются военнообязанными, и решение об их мобилизации принимается с учетом потребностей армии.

По словам нардепа, военные подразделения в основном избегают привлечения мужчин после 50 лет, если они не обладают критически важными специальностями. Большинство таких подразделений имеют штурмовой характер, и из-за возрастных ограничений участие старших мужчин минимально.

Кого могут мобилизовать в декабре

В декабре мобилизация будет касаться мужчин в основном в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизация направлена не только на пополнение фронтовых подразделений, но и на выполнение других задач, в частности работы в штабах. Это подчеркивает важность привлечения профессионалов из разных сфер для обеспечения стабильной работы оборонной системы.

Мобилизации в декабре подлежат мужчины от 25 до 60 лет без военного опыта, если они пройдут военно-врачебную комиссию и получат статус "годных".

Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает мобилизацию украинцев до 25 лет, но президент Зеленский еще не подписал его. По мнению нардепа Федора Вениславского, законопроект скоро будет подписан, но он не знает точных сроков.

Добровольно в ряды Сил обороны могут вступить как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, чье состояние здоровья соответствует требованиям. Также можно присоединиться к контрактной службе.