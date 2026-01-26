Кого мобилизуют с 1 февраля 2026 года

Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации с 3 февраля до 4 мая. Сейчас законопроекты ждут подписи президента Украины. Это означает, что в феврале продолжится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.

Сейчас под мобилизацию попадают военнообязанные от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования, пишет УНИАН.

Смотрите также Как восстановить утраченное или поврежденное удостоверение УБД: объяснение Минобороны

Кого могут призвать в феврале?

К этой категории относятся:

Мужчины 25 – 60 лет, которые ранее не служили в армии, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют законной отсрочки или бронирования.

Мужчины 18 – 60 лет с военным опытом – те, кто проходил срочную службу, находится на воинском учете или в резерве, при условии пригодности к службе и отсутствии отсрочки или бронирования.

Граждане, которых ранее сняли с воинского учета по состоянию здоровья, или те, кто имел статус "ограниченно годный", если военно-врачебная комиссия повторно признала их годными к службе.

В то же время мобилизация с 18 лет возможна только для военнообязанных. Если человек имеет статус "призывник", то в возрасте от 18 до 25 лет он может служить только добровольно, например, заключив контракт "18 – 24".

60 лет – это предельный возраст для прохождения военной службы в Украине. Однако по желанию, надлежащего состояния здоровья и потребности армии, человеку могут предложить годовой контракт "60+".

Последние новости о мобилизации в Украине