Кто из мужчин не подлежит мобилизации в июле и что нужно сделать для оформления отсрочки

С 1 июля в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако часть военнообязанных не подлежит призыву или может получить отсрочку. Законодательство определяет четкий перечень оснований – от возраста и состояния здоровья до семейных обстоятельств и бронирования.

24 Канал подробнее рассказывает о том, кого могут не мобилизовать в июле.

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Кто не подлежит мобилизации в июле?

К категориям граждан, которых не могут мобилизовать, относятся:

мужчины до 25 лет, не проходившие срочную службу или базовую военную подготовку;

мужчины от 60 лет и старше;

сотрудники силовых и правоохранительных органов;

лица, признанные военно-медицинской комиссией негодными к службе по состоянию здоровья. Отдельно учитывается состояние здоровья.

К перечню заболеваний, которые могут стать основанием для признания негодности, относятся психические расстройства, заболевания нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, инфекционные заболевания, онкология, заболевания крови, кожи, опорно-двигательного аппарата и другие патологии. При этом решающим является не сам диагноз, а степень нарушения функций организма.

Кто имеет право на отсрочку?

Отсрочку от мобилизации могут получить:

лица с инвалидностью любой группы;

граждане, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I–II группы или тяжелобольными;

родители троих и более детей до 18 лет;

одинокие родители;

родители детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

студенты дневной и дуальной формы обучения, аспиранты и докторанты.

Бронирование и другие основания

Еще одним основанием для освобождения от мобилизации является бронирование. Оно предоставляется работникам госорганов и критически важных предприятий при наличии официального статуса и оформления в соответствии с установленными правилами. Во время военного положения требования к бронированию постепенно ужесточаются, поэтому важно следить за изменениями в законодательстве.

Также отдельные категории граждан могут получить временную отсрочку. В частности, это касается бывших военнослужащих в возрасте 18 – 25 лет после годичной контрактной службы – им предоставляется отсрочка на один год после увольнения.

Даже при наличии оснований для отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК и предоставить подтверждающие документы:

заключение ВЛК или справку об инвалидности,

документы об обучении, работе или бронировании.

Без официального обращения и подтверждающих документов воспользоваться правом на отсрочку невозможно.

Напомним, во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет обязаны являться по повесткам, которые могут вручаться лично или отправляться по почте. В случае игнорирования предусмотрены штрафы от 17 до 25,5 тысяч гривен, возможен розыск и даже уголовная ответственность в случае уклонения от мобилизации. ТЦК подчеркивают, что каждая повестка является официальным вызовом, а неявка без уважительных причин влечет за собой правовые последствия.