В Киеве созвали Совет обороны по вопросу мобилизации
28 августа 2024, 10:27Читати новину українською
Источник:КГВА
В украинской столице собрался Совет обороны. Во время заседания были обсуждены вопросы мобилизации и начала учебного процесса.
По сообщению начальника КГВА Сергея Попка, Совет обороны Киева рассмотрел несколько важных для города вопросов.
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Мобилизация в столице
Прежде всего, речь шла об организации и гарантировании непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.
- уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно -врачебных комиссий;
- определен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации;
- обращено внимание на работу ВЛК для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий по мобилизации.
Обучение в условиях обстрелов и блэкаута
Также на Раде говорили об организации безопасного и качественного образовательного процесса в учебных заведениях города Киева в этом учебном году.
- До 30.08.2024 все учебные заведения города должны отчитаться о готовности по вопросам пожарной безопасности;
- Рассмотрены вопросы организации ежедневного контроля и мониторинга учебных заведений со стороны правоохранителей;
- Совет обороны поднял вопрос обеспечения всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией.
- Сосновой формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма. Но в отдельных случаях также могут быть применены дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством Украины. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий.