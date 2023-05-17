Превращают мобилизацию в бизнес: как у украинцев требуют деньги на оккупированных территориях

Случаи, когда украинцы на оккупированных территориях требуют взятки в обмен на отсрочку от мобилизации, перестают быть хаотичными. Теперь россияне устраивают на этом настоящий бизнес.

Ранее Генштаб уже сообщал о требованиях взяток от россиян, зафиксированных на Херсонщине, теперь же о подобных историях стало известно и в Луганской области – о них рассказал председатель ОВА Артем Лысогор. Очевидно, ранее редкие случаи стали для оккупантов системой.

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Мобилизация на оккупированной Луганской области

На оккупированной Луганской области оккупанты пытаются наживаться на украинцах, и во время проведения принудительной мобилизации в ряды российской армии дают им возможность "откосить" - конечно, за непомерную плату.

Но зная цинизм окупантов, не исключено, что вскоре на фронте окажутся и украинцы, которые оплатили взятку за возможность не идти воевать.

Лица, отказывающиеся от уплаты взятки или не имеющие необходимой суммы средств, отправляются в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. Дают время подумать и поискать деньги,

– рассказал Лысогор.

Глава Луганской ОГА рассказал, что, несмотря на системность явления, в области есть некоторые населенные пункты, где местные жители не знают ни о принудительной мобилизации, ни о возможности от нее "откосить". Например, в Рубежном, где из-за действий окупантов не работает интернет, украинцы вообще не владеют оперативной информацией о событиях на фронте и в тылу.

"Что скажут родственники на улице, то и передают дальше. 1923 год, как", - заявил Лысогор.

Что происходит на Луганщине: последние события

За прошедшие сутки, 16 мая, оккупанты непрерывно обстреливали Макеевку, Невское, Стельмаховку и Белогоровку. По последней враг также нанес авиаудар. Оккупанты безуспешно пытаются вести наступление в направлении Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки, однако ВСУ сдерживают врага.

В Краснореченский территориальный обществ удалось доставить гуманитарную помощь, однако из-за постоянных обстрелов везли ее несколько дней.

"Пока ее выдали всем. Очередные 70 наборов продуктов питания, гигиены и самых необходимых вещей получили жители Невского и Новолюбовки, еще 29 отвезены в Макеевку", – сообщил Артем Лысогор.