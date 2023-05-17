Раніше Генштаб вже повідомляв про вимоги хабарів від росіян, зафіксовані на Херсонщині, тепер ж про подібні історії стало відомо і на Луганщині – про них розповів голова ОВА Артем Лисогор. Вочевидь, раніше поодинокі випадки стали для окупантів системою.

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Мобілізація на окупованій Луганщині

На окупованій Луганщині окупанти намагаються наживатися на українцях, і під час проведення примусової мобілізації в лави російської армії дають їм можливість "відкосити" – звісно, за непомірну плату.

Важливо! Та знаючи цинізм окупантів, не виключено, що невдовзі на фронті опиняться і ті українці, які сплатили хабар за можливість не йти воювати.

Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Дають час подумати та пошукати гроші,

– розповів Лисогор.

Голова Луганської ОДА розповів, що попри системність явища, в області є деякі населені пункти, де місцеві жителі не знають ані про примусову мобілізацію, ані про можливості від неї "відкосити". Наприклад, в Рубіжному, де через дії окупантів не працює інтернет, українці взагалі не володіють оперативною інформацією про події на фронті і в тилу.

"Що скажуть родичі на вулиці, те й передають далі. 1923 рік, наче", – заявив Лисогор.

Що відбувається на Луганщині: останні події

Минулої доби, 16 травня, окупанти безперервно обстрілювали Макіївку, Невське, Стельмахівку та Білогорівку. По останній ворог також наніс авіаудар. Окупанти безуспішно намагаються вести наступ у напрямку Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки, проте ЗСУ стримують ворога.

До Красноріченської територіальної громади вдалося доставити гуманітарну допомогу, проте через постійні обстріли везли її кілька днів.

"Наразі її видали всім. Чергові 70 наборів продуктів харчування, гігієни та найнеобхідніших речей отримали жителі Невського та Новолюбівки, ще 29 відвезені до Макіївки", – повідомив Артем Лисогор.