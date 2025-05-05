Мобилизация в 2025: что изменилось для призывников в мае

В начале апреля 2024 года был утвержден ряд законодательных нововведений. Они несколько изменили правила воинского учета и проведения мобилизационных мероприятий в Украине.

Как будет происходить мобилизация в мае, кто может не проходить ВВК, какое денежное обеспечение в армии – читайте на 24 Канале.

Смотрите также Возможна ли мобилизация студентов в мае: ответ адвоката

Кто подлежит призыву в мае

Согласно актуальным положениям Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", по состоянию на 1 августа 2024 года к военной службе подлежат следующие категории мужчин:

По возрастному и профессиональному критерию:

от 18 до 60 лет – при условии наличия опыта прохождения военной службы;

от 25 до 60 лет – в случае отсутствия военного опыта.

По состоянию здоровья:

лица, полностью пригодны к военной службе;

лица, которые признаны годными для прохождения службы в ВУЗах, ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но одновременно непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

имеющие специфические военные специальности или готовящиеся к поступлению в ВУЗы;

пригодные для выполнения специфических задач.

По статусу пребывания на воинском учете:

лица, которые стоят на учете или должны быть туда зачислены;

граждане, которые были сняты с учета, но основания для этого уже не актуальны – подлежат повторной постановке на учет и мобилизации;

лица, исключены с воинского учета, которые не осуждены за тяжкое или особо тяжкое преступление, в случае добровольного прохождения ВВК и получения от нее постановления о годности к службе, подлежат мобилизации.

Категории, которые могут быть мобилизованы только по собственному желанию:

лица с инвалидностью (на условиях контракта);

освобожденные из плена военнослужащие;

лица, в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;

осужденные лица призывного возраста, при наличии решения суда об условно-досрочном освобождении.

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) в мае

Срок прохождения основной военной службы определен как 5 месяцев в мирное время и 3 месяца во время действия военного положения. Граждане до 24 лет будут иметь возможность самостоятельно выбирать год и период прохождения службы.

С 1 сентября 2025 года вводится обязательное прохождение БЗВП во всех высших учебных заведениях независимо от формы собственности.

Закон также исключил противоречия в правилах призыва: те, кто уже прошел БЗВП или срочную службу, не могут быть мобилизованы до достижения 25 лет, если самостоятельно не выразят желание служить.

Кто освобождается от прохождения ВВК в мае

В период мобилизации прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным для лиц, которые подлежат призыву. Впрочем, некоторые категории могут быть освобождены от этой процедуры:

лица с действующим заключением ВВК о пригодности или непригодности;

освобожденные от военной службы по состоянию здоровья при наличии действующего заключения о непригодности;

лица, уволенные из ВСУ по другим причинам.

Зарплаты военнослужащих с 1 мая

Согласно статье 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих", размер денежного обеспечения военнослужащих зависит от:

занимаемой должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации;

ученой степени и ученого звания военнослужащего.

В период военного положения предусмотрены дополнительные выплаты в размере:

30 000 грн – для военных, выполняющих боевые задачи вне зоны активных боевых действий;

50 000 грн – для военных, задействованных в управлении войсками;

100 000 грн – для тех, кто непосредственно находится на линии фронта или нанесли ущерб вражеской технике, или спасли собственную технику от поражения.

Размер дополнительных выплат указан за полный месяц выполнения боевых задач. То есть 100 000 грн выплачивают за 30 календарных дней, во время которых военный выполнял соответствующие типы задач. Например, если боец участвовал в выполнении боевых задач только половину месяца, то сумма дополнительного вознаграждения составит 50 000 грн.

Также для молодежи в возрасте 18 – 24 года, которая подписала контракт на прохождение службы, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона гривен: 200 тысяч – единовременно на старте, остальные – постепенно в течение службы.