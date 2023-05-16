Россияне боятся мариупольцев: мобилизация на оккупированных территориях затормозилась
Сообщается, что россияне в некоторых временно оккупированных регионах начали формировать добровольческие батальоны, куда набирают россиян и украинцев, которые вынужденно получили российский паспорт. В Мариуполе подобных формирований не наблюдается и на это есть веская причина.
Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он объяснил, почему россияне неохотно привлекают в ряды своей армии мариупольцев.
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Андрющенко сообщил, что сейчас в Мариуполе начался первый этап мобилизации, включающий прохождение медицинских комиссий.
Поскольку бюрократия на территории оккупированного Мариуполя, как в Советском Союзе – это занимает определенное время, однако понемногу двигается,
– добавил чиновник.
Россияне боятся
Также на территории временно оккупированного Мариуполя людей пытаются вербовать ЧВК "Вагнера", однако желающих они находят мало. Но принуждения, угрожающего жизни местных, пока нет, заметил Андрющенко.
У окупантов на это есть основная причина – недоверие к местным жителям, они боятся сделать себе хуже. Такой уровень недоверия не наблюдается даже на территории временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.
Вероятно, поэтому они не так спешат, потому что они считают, что это может нанести больше вреда, чем помощь. Посмотрим как будет дальше,
– резюмировал советник городского головы Мариуполя.
Андрющенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе: смотреть видео
Россиянам неспокойно в Мариуполе
- Очередной "хлопок" 13 мая был в селе Республика. Тогда выехали 20 скорых машин, однако зря, было ликвидировано около 50 окупантов.
- Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты пытаются разминировать территорию неподалеку от "Азовстали", чтобы разворовывать, поэтому подрываются на минах еженедельно.
- В последние месяцы в городе появляется все больше оборонительных сооружений. Там строят укрепления, рвы, бетонные бункеры с огневыми точками. Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению.