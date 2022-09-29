Как будет происходить российская мобилизация в Мариуполе: Андрющенко призвал эвакуироваться из города
Жителям временно оккупированного Мариуполя следует немедленно эвакуироваться из города. Захватчики уже совсем скоро собираются объявить мобилизацию.
Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко . По его словам, уже поступают некоторые сообщения, что российские оккупанты готовы забирать даже женщин.
По теме Видно, не ожидал возвращения, – сестра "Волыни" рассказала о состоянии командира после плена
Когда оккупанты могут объявить мобилизацию в Мариуполе
Как отмечает Андрющенко, украинское движение сопротивления получило копию приказа, подтверждающего, что кафиры собираются начать мобилизацию уже примерно с 10 октября . Они получили переписку между гауляйтером и ващенко с предателем, возглавляющим одну из местных больниц, Орлянским. Там медику приказали предоставить списки подлежащих бронированию до 10 октября.
Очевидно, что примерно в этих числах российские захватчики собираются объявить мобилизацию. Скорее всего, она будет происходить как в ОРДЛО – приедет автобус, туда набьют мужчин и повезут на фронт. Похожий "эксперимент" оккупанты уже недавно провели в одном из районов Мариуполя.
Следующая возможность избежать гибели на фронте от украинских шаров или заградительных отрядов кадыровцев будет сдача в плен,
– отметил Андрющенко.
По его словам, у жителей Мариуполя еще достаточно небольшое "окно" примерно до 10 октября. Они могут выехать через территорию России в страны Балтии, где принимают беженцев по украинскому паспорту. Но, как только россияне аннексируют оккупированные территории, это окно может закрыться.
оккупанты готовятся объявить мобилизацию в Мариуполе – Андрющенко: смотрите видео
Добавим, Киеву удалось вернуть еще 6 пленных украинцев , находившихся в плену кафиров. 4 из них – морские пехотинцы, защищавшие Мариуполь. Еще двое – гражданские женщины.
Викторию Андрушу оккупанты захватили в плен еще 27 марта. Тогда оккупанты нашли в ее телефоне данные о вражеской технике, которые она передавала в ВСУ. Женщину содержали в Курском СИЗО. Яна Майборода находилась в плену, потому что в ее телефоне нашли фото российской техники вблизи Чернобыля.