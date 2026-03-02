Блокировка счетов и запрет на управление: Вениславский анонсировал ограничения для уклонистов

В Верховной Раде обсуждают инициативу по усилению ответственности для граждан, которые уклоняются от мобилизации. В частности, среди возможных ограничений рассматривают блокирование банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Какие ограничения могут ввести?

Федор Вениславский заявил, что в условиях войны недопустима ситуация, когда гражданин Украины не выполняет свой конституционный долг, уклоняется от обновления военно-учетных данных или не появляется по вызову в ТЦК и при этом не несет никаких негативных последствий.

Поэтому это один из элементов, который, я думаю, также будет наработан в процессе обновления, актуализации законодательства, которое связано с выполнением конституционного долга – защиты Отечества,

– пояснил нардеп.

Он добавил, что этот вопрос планируют обсуждать, а окончательное решение будет зависеть от результатов дискуссии в парламенте.

Справка. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Что может измениться в процессе мобилизации?