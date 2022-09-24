В Мелитополе оккупанты набирают "добровольцев" для мобилизации: мэр сказал, как сохранить жизнь
Российские захватчики на оккупированных территориях Запорожья начали мобилизовать в свои войска наших граждан. Да, мужчины уже не могут выехать на подконтрольную Украине территорию.
В Васильевке мужчин в возрасте от 18 до 35 лет отправляют обратно в Мелитополь. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
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В Мелитополе россияне производят мобилизацию
Раздавать повестки и проводить какой-то учет начали несколько недель назад,
– сообщил городской голова Мелитополя.
По его словам, главный гауляйтер Мелитополя объявил о формировании добровольческого батальона. Известно, что в нем должно быть не менее 3 тысяч человек.
"Это указание он действительно получил и будет забирать наших жителей. Поэтому мы уже который день призываем наших мужчин уезжать с временно оккупированной территории ", - заметил Федоров.
Что делать украинцам, попавшим в ряды оккупантов
Пока мужчины еще имеют возможность выехать из российской оккупации через полуостров Крым, а оттуда, например, в Грузию и в страны Европы. Уезжать нужно обязательно, потому что захватчики будут использовать наших граждан, как "пушечное мясо", чтобы покрыть свою нехватку личного состава.
Федоров отметил, если украинцы таки попали в российскую армию, то должны полностью саботировать выполнение приказов российского руководства и при первой же возможности сдаваться ВСУ .
Это единственный путь выжить, не изменить нашему государству и сохранить свою жизнь,
– подчеркнул мэр Мелитополя.
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Люди продолжают выезжать, потому что впереди зима
Впрочем, женщины с детьми по состоянию на сегодняшний день еще имеют возможность выехать на подконтрольную территорию Украины прямым путем. Да, не за один день и не с первого раза, но можно выехать через Васильевку. Поэтому люди продолжают массово уезжать из российской оккупации.
Понимают, что впереди отопительный сезон, который не начнется вовремя на временно оккупированных территориях,
– объяснил Федоров.
Он отметил, что уже третий месяц в Мелитополе нет газа. А 95% систем отопления работают напрямую от газовых котельных.
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