Мобилизация продолжается: что не могут делать работники военкомата при вручении повестки

В Украине до 15 ноября продолжает действовать военное положение и объявлена мобилизация. В ТЦК рассказали, что запрещено производить их работникам при вручении повестки.

К примеру, выдавать повестку на улице разрешено, однако нельзя применять силу к военнообязанному. Приглашение в военкомат также действительно только в случае вручения лично.

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Правила вручения повестки

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал общие правила, которые должны придерживаться работники военкомата при вручении повестки. Прежде всего он подчеркнул, что приглашение на обновление данных должно быть вручено лично и подписано получателем. То есть, если ее передают через родственников или знакомых, она не имеет юридической силы.

Что касается вручения повестки на улицах, это никак не регулируется в законе – нет четкого места, где должны стоять работники ТЦК. Именно поэтому они могут вручать приглашение где угодно и заниматься адресным уведомлением.

Однако спикер подчеркнул, что недопустимы любые применения силы или содержания человека, отказавшегося подписывать документ. Также работники военнослужащего не могут забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и основания.

Также для вручения повестки нельзя останавливать общественный или личный транспорт. Однако Истомин подчеркнул, что вручение повестки во время проверки на блокпоста законно.

Будут ли выдавать повестки онлайн

Электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен почти 90 процентами основной информации. Сейчас нет планов изменять принцип выдачи повесток Прежде всего, если повестки посылать через "Действие", то все граждане должны иметь смартфон – далеко не так. Можно также удалить сообщение или приложение.

Также, чтобы ввести е-повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство. По закону военком должен подписать повестку на имя конкретного человека, а тот должен получить его лично.