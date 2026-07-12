Украина активно работает над тем, чтобы денег в России становилось еще меньше; в частности, на это направлены и удары по НПЗ. В конечном итоге это может иметь фатальные последствия для России – такую точку зрения в интервью для 24 Канала высказал командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин.

Почему Россию может ждать катастрофа?

За последние месяцы Россия теряет на фронте больше людей, чем может набрать. Желающих подписать контракт становится все меньше, поэтому среди россиян растет напряжение – все больше факторов свидетельствуют о том, что Владимир Путин готовится к объявлению полной мобилизации.

Не секрет, что Россия живет в ожидании тотальной мобилизации, потому что контрактная модель постепенно исчерпала себя. Главным источником контрактников были именно регионы, а жители больших городов, таких как Москва или Петербург, мягко говоря, не очень охотно идут воевать,

– отметил Денис Капустин.

Чтобы россиянин подписал контракт, ему платят солидное денежное вознаграждение. В разное время выплаты колебались от 200 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Сумма в значительной степени зависела от региона и времени. Так, летом и осенью 2025 года в России наблюдалась первая волна кризиса рекрутинга. Именно тогда некоторые регионы предлагали заоблачные выплаты по контракту – от 2 до 4 миллионов рублей.

Однако долго платить такие суммы российские власти не могли. А сейчас – тем более не могут.

"Если человек не пошел на войну за 2,5 миллиона рублей, то за 1,5 – тем более не пойдет. За 3 миллиона – возможно, и пойдет, но эти 3 миллиона еще нужно где-то взять. Сейчас состояние экономики таково, что денег объективно не хватает", – пояснил Капустин.

В любой другой стране такая ситуация заставила бы власти думать об окончании войны, однако Владимир Путин убежден, что все еще можно исправить, если войну продолжать. Поэтому приходится искать другой выход.

Если люди не идут на войну за деньги, значит, их мобилизуют. Поэтому российское общество сейчас в значительной степени живет в предчувствии надвигающейся катастрофы. Я убежден, что так и будет, потому что очередная волна тотальной мобилизации, которая, вероятно, теперь затронет большие города, станет большой проблемой, – подытожил командир РДК.

Важно добавить, что многие эксперты считают, что объявление полной мобилизации в России готовят к осени. А именно – после проведения выборов в Госдуму.

Полное интервью с Денисом Капустиным: смотрите видео