Вероятно, с апреля Россия объявит мобилизацию на оккупированных территориях, – Андрющенко

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что украинцы, которые переехали в Россию, не хотят воевать за "русский мир". Таким образом российское общество готовят к массовой мобилизации, которая может стартовать уже в середине апреля на оккупированных территориях.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что это делают для того, чтобы поощрить подобную мобилизацию и во внутренних регионах России.

Смотрите также: Экс-сотрудник СБУ назвал топ-3 самых эффективных методов пополнения армии Путина

Что стоит за заявлениями Соловьева об украинцах в России?

По мнению эксперта, Соловьев "активизировался" из-за атак по Ленинградской области, которые продолжаются уже четвертые сутки и лишают россиян оптимизма.

Цифры Соловьева о 3 – 5 миллионов украинцев, которые переехали в Россию, преувеличены как минимум в пять раз. Если говорить об оккупированных территориях, но без Крыма, то там остается около 5 миллионов человек. Но тех, кто выехал в Россию значительно меньше. Если же люди, которые якобы поддерживали "русский мир", попав в него не готовы воевать за него ни политически, ни военно, то проблема не в людях,

– объяснил Андрющенко.

Опыт Мариуполя подтверждает это расхождение – в 2014 – 2015 годах много людей переехало в Россию, но в 2016 году начали возвращаться. Из тех, кто вернулся после 2022 года, менее 50% не остались в оккупации.

По разведывательной информации, с середины апреля ожидают массовую мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области, такая как была до полномасштабного вторжения, без исключений и отсрочек.

"Логика такова: если мобилизовали в Донецке, то и в Воронеже будут мобилизовать. Поэтому это вполне логичный шаг для подготовки населения к массовой мобилизации. Далее такие заявления мы будем слышать чаще", – сказал Андрющенко.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный считает, что имеющегося человеческого ресурса России не хватит для наступления на многих участках фронта. Противник и дальше будет давить там, где и пытался продавить украинскую оборону. Поэтому в этом году Москва планирует привлечь в армию более 400 тысяч контрактников.

