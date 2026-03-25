Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это примерно 34 тысячи россиян в месяц. Такие показатели у врага были и в 2024 – 2025 годах.
Как Россия набирает людей на войну?
По словам Ступака, на самом деле никто точно так и не может сказать, действительно ли враг выполняет свой план по набору людей. Всю эту информацию держат под грифом "секретно". Есть некоторые неофициальные оценки, что Россия не набирает около 25% – 30% от плана. Впрочем, проверить все это, к сожалению, пока невозможно.
Прежде всего Россия предлагает своему населению значительные средства за подписание контракта. Была информация о проблемах с выплатами, но все-таки это единичные случаи.
В целом там деньги выплачивают. И массовых жалоб на невыплату средств нет. Жалуются, что командиры забирают деньги. Но государство плюс-минус свои обязательства выполняет. И вот эта ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, работает на Россию. Они сейчас имеют возможность пополнять свои обессиленные резервы. Оттуда деньги и пойдут на эти контракты,
– отметил Ступак.
В России активно работают с заключенными, агитируя их присоединяться на войну. Так же идет работа с теми людьми, которые находятся под следствием. Им фактически предлагают подписать контракт в обмен на то, что государство спишет его преступление. В конце концов они могут даже вернуться на свободу, если переживут боевые действия.
Мобилизация в России
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Россия собирается набрать еще 409 тысяч военных в 2026 году. Это свидетельствует о том, что враг вообще не собирается прекращать войну против Украины.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия пополняет армию с помощью контрактников. Пока что там не видно подготовки к всеобщей мобилизации.
- Потери оккупантов на войне составляют около 30 – 40 тысяч в месяц. Это примерно равно количеству новобранцев в российскую армию.