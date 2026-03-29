Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що це роблять для того, щоб заохотити подібну мобілізацію й у внутрішніх регіонах Росії.

Що стоїть за заявами Соловйова про українців в Росії?

На думку експерта, Соловйов "активізувався" через атаки по Ленінградській області, які тривають уже четверту добу та позбавляють росіян оптимізму.

Цифри Соловйова про 3 – 5 мільйонів українців, які переїхали до Росії, перебільшені щонайменше в п’ять разів. Якщо говорити про окуповані території, але без Криму, то там залишається близько 5 мільйонів людей. Але тих, хто виїхав до Росії значно менше. Якщо ж люди, які нібито підтримували "рускій мір", потрапивши до нього не готові воювати за нього ні політично, ні військово, то проблема не в людях,

– пояснив Андрющенко.

Досвід Маріуполя підтверджує цю розбіжність – у 2014 – 2015 роках багато людей переїхало до Росії, але у 2016 році почали повертатися назад. З тих, хто повернувся після 2022 року, щонайменше 50% не залишилися в окупації.

За розвідувальною інформацією, з середини квітня очікують на масову мобілізацію на окупованих територіях Донецької області, така як була до повномасштабного вторгнення, без жодних виключень та відстрочок.

"Логіка така: якщо мобілізували в Донецьку, то й у Воронежі будуть мобілізувати. Тому це цілком логічний крок для підготовки населення до масової мобілізації. Далі такі заяви ми будемо чути частіше", – сказав Андрющенко.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що наявного людського ресурсу Росії не вистачить для наступу на багатьох ділянках фронту. Противник і далі буде тиснути там, де й намагався продавити українську оборону. Тому цьогоріч Москва планує залучити до війська понад 400 тисяч контрактників.

