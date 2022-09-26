Кремль откладывал мобилизацию более полугода: чем она обернется для россии

Власти страны-агрессора оттягивали мобилизацию, поскольку боялись дестабилизации внутри страны. И эти процессы уже начались, но в больших русских городах проходят очень ограниченно.

Такое мнение 24 каналу высказал общественный деятель и воин ВСУ Евгений Карась. По его словам, Москва и Московская область вообще боятся хаотических процессов и бунтов населения, поскольку потенциал там очень высок.

Обратите внимание "Застреленный военком – уже неплохо": что может привести к настоящим протестам в россии

Мобилизация будет усугублять проблемы внутри россии

Российские власти боятся протестных настроений в городах-миллионниках, поэтому было принято решение делать там мобилизационные процедуры ограниченно и сосредоточиться в основном на селах.

Кроме того, внутри самой россии уже есть несколько проблемных линий, в частности:

недоверие народа к президенту;

недоверие армии к президенту и правительству;

и самое высшее российское руководство не доверяет друг другу.

Соответственно, эти линии противоречия будут сильно углубляться. Кроме того, добавляется большой межнациональный фактор, который они пытались задавить репрессиями,

– рассказал Карась.

"Это бегство (россиян от мобилизации - 24 канал) в Казахстан или Грузию будет дополнительно наносить национальное унижение россии, а ее шовинизм будет страдать", – отметил общественный деятель.

Карась предположил, какие последствия для россии будет иметь мобилизация: смотрите видео

Может спровоцировать падение режима путина

По мнению воина ВСУ, мобилизация сейчас происходит именно в той форме, которой боялись российские власти. В то время как для рядовых граждан страны-агрессора она может развиваться в формате "приехать в Украину и умереть от восторга".

А может быть, эти бунты и мобилизация приведут к такой вспышке, которая преждевременно закончит господство кремлевской преступной группировки,

– предположил Карась.

Кроме того, этой напряженной ситуацией может воспользоваться кто-то из окружения российского президента, чтобы сменить его в должности, в том числе кадыров или пригожин. По мнению Карася, хаос, который может спровоцировать это, вероятно, будет играть нам на руку. В то же время, если путин останется у власти, то "ни один здравый смысл не помешает россии развалиться".

Заметим, в Институте изучения войны рассказали, что частичная мобилизация в россии создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками.