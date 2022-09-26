Таку думку 24 каналу висловив громадський діяч та воїн ЗСУ Євген Карась. За його словами, Москва і Московська область взагалі бояться хаотичних процесів та бунтів населення, оскільки потенціал там дуже високий.

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Мобілізація посилюватиме проблеми всередині росії

Російська влада боїться протестних настроїв у містах-мільйонниках, тому було ухвалене рішення робити там мобілізаційні процедури обмежено та зосередитися здебільшого на селах.

Крім того, всередині самої росії вже є кілька проблемних ліній, зокрема:

недовіра народу до президента;

недовіра армії до президента та уряду;

і саме вище російське керівництво не довіряє один одному.

Відповідно, ці лінії суперечності будуть сильно поглиблюватися. Крім того, додається великий міжнаціональний фактор, який вони намагалися задавити репресіями,

– розповів Карась.

"Ця втеча (росіян від мобілізації – 24 канал) до Казахстану або Грузії буде додатково завдавати національного приниження росії, а її шовінізм буде потерпати", – зазначив громадський діяч.

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Може спровокувати падіння режиму путіна

На думку воїна ЗСУ, мобілізація наразі відбувається саме у тій формі, якої боялася російська влада. Тоді як для пересічних громадян країни-агресорки вона може розвиватися у форматі "приїхати в Україну і померти від захвату".

А може бути, що ці бунти та мобілізація призведуть до такого спалаху, який передчасно закінчить панування кремлівського злочинного угруповання,

– припустив Карась.

Крім того, цією напруженою ситуацією може скористатися хтось з оточення російського президента, щоб змінити його на посаді, зокрема кадиров або прігожин. На думку Карася, хаос, який це може спровокувати, ймовірно, буде грати нам на руку. Водночас, якщо путін залишиться при владі, то "жоден здоровий глузд не завадить росії розвалитися".

Зауважимо, в Інституті вивчення війни розповіли, що часткова мобілізація в росії створить додаткові сили, але неефективно та з великими внутрішніми соціальними та політичними витратами.