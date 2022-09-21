В бой идут не "старики": как будут выглядеть волны мобилизации в россии
Частичная мобилизация в россии будет действовать уже сегодня, 21 сентября. Кого будут отправлять на фронт и как будут выглядеть волны мобилизации – рассказываем дальше.
Три волны мобилизации в россии
Минобороны россии убеждает, что всего планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов. Согласно указу путина, речь якобы идет о частичной мобилизации, однако три очереди, согласно которым будет проходить призыв, достаточно обширны и, как видим "в бой будут идти не старики".
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Так, в первой волне будут мобилизовать призывников до 35 лет. Вот, как выглядят волны призыва:
Призыв первой очереди
до 35 лет
- рядовые
- сержанты
- прапорщики
- мичманы
до 45 – 60 лет
- младшие офицеры
- майоры
- старшие офицеры
- капитаны
- подполковники
- полковники
Также будут мобилизовать срочников и мужчин, имеющих опыт боевых действий.
Призыв второй очереди
35 – 45 лет
- рядовые
- сержанты
- прапорщики
- мичманы
45 – 60 лет
- младшие офицеры
- майоры
- старшие офицеры
- капитаны
- подполковники
- полковники
А также мужчины, освобожденные от военной службы по здоровью (категории В, Г)
Третья очередь мобилизации
45 – 50 лет
- рядовые
- сержанты
- прапорщики
- мичманы
50 – 60 лет
- младшие офицеры
- майоры
- старшие офицеры
- капитаны
- подполковники
- полковники
Во время третьей волны призыва будут мобилизовать и женщин до 45 лет, имеющих военное образование или опыт военной службы.
Что еще нужно знать о частичной мобилизации в россии
В кремле обнародовали указ о частичной мобилизации. Так, согласно ему, призванные в рамках мобилизации будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Уровень денежного содержания призванных по мобилизации соответствует уровню денежного содержания военнослужащих-контрактников.Любопытно! Зарплата контрактника в российской армии равна 30 тысячам рублей, то есть примерно 18 тысячам гривен. Украинские военные, защищающие нашу землю на передовой и в горячих точках, получают 100 тысяч гривен в месяц.
Отметим, что контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения: по возрасту, состоянию здоровья, в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
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